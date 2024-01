Quattro bombole di gas vuote e alcune confezioni di fiammiferi sono state ritrovate all’interno di un’abitazione estiva tra le contrade “Giotta” e “Acapulco”, in territorio di Palma di Montechiaro. Un episodio di minacce nei confronti del proprietario, un pensionato settantacinquenne, che ha già formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Tre bombole erano posizionate sui letti e sul divano. Un’altra era in cucina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Scientifica. L’area di campagna non è coperta da sistemi di videosorveglianza e questo, complica l’attività investigativa. L’anziano è stato ascoltato dagli investigatori per cercare di capire se abbia o meno avuto problemi o dissidi con qualcuno. Al riguardo non filtrano indiscrezioni.