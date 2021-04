Il ritorno in capo dopo quasi sei mesi di stop viene battezzato con un pareggio per l’Akragas di Di Gaetano acciuffato nel finale. Inizia così, con il rusltato finale di 1-1, il nuovo campionato di Eccellenza. Nel girone A, l’Akragas ha ospitato all’Esseneto il Dolce Onorio Folgore. La rete del vantaggio per Folgore arriva al 20.esimo del secondo tempo ed è firmata da Elamroui. Il pareggio arriva al 91nesimo e lo sigla Licata. Espulso per l’Akragas il giovane Baio nel secondo tempo.