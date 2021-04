Firetto a Musumeci: “Si vergogni chi doveva vigilare e non lo ha fatto”

Dopo il “ricalcolo” delle vittime causate dal Covid in Sicilia, non si placano le polemiche. “Non vogliamo nascondere né i morti, né i guariti: i siciliani devono sapere che al governo c’è gente per bene” ha rimarcato il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, per il quale è in atto “una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall’opposizione”. Queste e altre dichiarazioni, del governatore siciliano , non sono piaciute all’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto: “Allineamento? Flussi diversi? Ora il numero dei morti dipende da chi li raccoglie? La Sicilia ha bisogno di ricominciare a vivere. Ha bisogno di vaccini e di una Sanità all’altezza della situazione. Si vergogni chi doveva vigilare e non ha vigilato, chi doveva essere responsabile e non lo è stato, chi doveva accertare e non ha accertato, chi doveva governare l’emergenza e non l’ha governata. Chi ha sbagliato perché sapeva o perché non sapeva, che è anche peggio. Chi dovrebbe vergognarsi? Chi, se non colui che accusa di ignoranza quanti hanno diritto di sapere, cioè i siciliani?”