Resti di sigarette sulle spille dedicate a Falcone e Borsellino negli uffici del deputato regionale.

«Esprimo piena solidarietà a Ismaele La Vardera per il grave atto intimidatorio avvenuto nel Palazzo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Entrare nei suoi uffici all’ARS e lasciare resti di sigarette sulle sue spille dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è una meschinità che indigna profondamente».

Lo dichiara Michele Sodano, commentando quanto accaduto nei locali dell’Ars.

«Tutto questo – aggiunge – è avvenuto proprio nel luogo che dovrebbe rappresentare il cuore delle istituzioni siciliane, il presidio di giustizia e correttezza. Per questo è necessario che si faccia al più presto piena chiarezza su quanto accaduto».

«Voglio dire a Ismaele La Vardera che da Agrigento, come da ogni angolo della Sicilia, siamo in tanti a seguire il suo esempio e a sostenere la sua azione di difesa della legalità e di costruzione di una cultura che non arretra di un millimetro. Continuiamo a lavorare ogni giorno per una Sicilia libera, giusta e capace di valorizzare se stessa».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp