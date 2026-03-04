Segnalazione inviata all’Ispra dopo l’avvistamento sulla spiaggia. Si tratta di un organismo marino potenzialmente pericoloso per l’uomo.

Una caravella portoghese è stata avvistata nelle acque di San Leone, il litorale di Agrigento. La segnalazione risale alla giornata di venerdì scorso, quando un cittadino ha notato l’esemplare vicino alla battigia e ha provveduto a documentarlo con alcune fotografie.

L’avvistamento è stato regolarmente segnalato all’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che monitora la presenza di specie marine nei nostri mari.

La caravella portoghese (Physalia physalis) non è una medusa ma un organismo coloniale molto simile nell’aspetto. È però nota per il suo potente veleno urticante, che può provocare dolore intenso, irritazioni cutanee e reazioni anche importanti al contatto con i tentacoli.

Si tratta di una presenza piuttosto rara nel Mediterraneo, ma negli ultimi anni gli avvistamenti stanno diventando più frequenti, anche a causa dei cambiamenti delle correnti marine e delle temperature dell’acqua.

Proprio per questo motivo, chi ha effettuato la segnalazione ha ritenuto opportuno informare la redazione affinché la notizia possa mettere in guardia cittadini e bagnanti sulla potenziale pericolosità dell’animale.

In caso di avvistamento è sempre consigliato non toccare l’esemplare, anche se apparentemente morto sulla spiaggia, e segnalare la presenza alle autorità competenti.

⚠️ Cosa fare se si incontra una caravella portoghese

Non toccarla mai , neanche se sembra morta sulla spiaggia

, neanche se sembra morta sulla spiaggia Tenere distanza in acqua e uscire immediatamente se si avvista l’animale

e uscire immediatamente se si avvista l’animale Avvisare bagnini o autorità locali

Segnalare la presenza agli enti di monitoraggio ambientale

