Solidarietà psicologica a chi vive in casa la quarantena

Voluto dal sindaco Franco Miccichè che sta predisponendo una serie di iniziative per aiutare gli agrigentini legate all’emergenza Coronavirus, parte dal 4 gennaio prossimo il progetto “Agrigento Solidale”, un servizio di sostegno psicologico telefonico per gli agrigentini che sono risultati positivi al Covid-19, e che si trovano in casa, magari da soli, ad affrontare questa malattia sia dal punto di vista sanitario che sociale e, appunto, psicologico. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa dagli assessori Roberta Lala, Marco Vullo e Gianni Tuttolomondo alla presenza della psicologa del Comune Teresa Urso, delle psicologhe Doriana Sanfilippo, Silvana La Porta e Rossella Crapanzano e Ilaria Settembrino e del dott.Nicolaj Catania in rappresentanza dello sportello regionale di ascolto psicologico. Sul sito del Comune saranno comunicate in questi giorni verranno fornite tutte le informazioni sui giorni di disponibilità delle psicologhe, sugli orari e sui numeri di telefono al quale rivolgersi.