Saldi, si parte il 7 gennaio: Confcommercio, differimento ci allinea a altre regioni

“L’avvio dei saldi invernali dal 7 gennaio risponde a una precisa esigenza che le associazioni datoriali di categoria avevano sottoposto all’attenzione dell’assessore regionale delle Attivita’ produttive, Girolamo Turano”. Cosi’ il presidente vicario Confcommercio Sicilia , Gianluca Manenti, nel commentare positivamente la firma del decreto da parte dello stesso Turano. “La posticipazione, di fatto – sottolinea Manenti, che aveva fatto sentire la propria voce nei giorni scorsi assieme ai vertici regionali di Cidec, Confartigianato e Confesercenti – ci allinea con la data di inizio saldi di altre regioni e non si configura come un vantaggio per chi restera’ aperto il 2 gennaio a discapito di chi, invece, sara’ vincolato alla chiusura. Resta, naturalmente, tutta da decifrare la partita degli indennizzi per le imprese del settore che hanno fatto registrare cali di fatturato a doppia cifra rispetto a cui chiediamo anche al Governo regionale la massima attenzione”.