Agrigento – Gesto di grande solidarietà verso la comunità di Agrigento da parte dei Sitari, la rinomata pizzeria siciliana che, in collaborazione con alcune aziende fornitrici, ha donato dieci carrozzine all’ospedale San Giovanni di Dio. Le carrozzine, dotate di un sistema di blocco per la sicurezza, sono state destinate al Pronto Soccorso e alla sala d’accoglienza del nosocomio, rispondendo a un’esigenza sentita dal personale sanitario e dai pazienti.

L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno dei fratelli Sorce, insieme a Francesco Mattana di Mattana Srl Raffadali, e dei rappresentanti di altre società del territorio, tra cui D’Ago’ Store di Vallelunga, specializzato nelle eccellenze del food Made in Italy, e Cedial – Centro Distribuzione Alimentare di Canicattì. A ricevere la donazione sono stati il manager dell’Asp, Giuseppe Capodieci, e il direttore sanitario dell’ospedale, Gino Cacciatore.

“Come utenti ci siamo accorti della mancanza di carrozzine al Pronto Soccorso, così abbiamo deciso di attivarci insieme ai nostri fornitori per colmare questa carenza,” ha spiegato, Giorgio, uno dei cucini Sorce, evidenziando come l’azione nasca da una sensibilità condivisa per i bisogni della struttura sanitaria.

Giuseppe Capodieci ha colto l’occasione per annunciare un progetto per trasformare l’hall dell’ospedale in un’area accogliente e funzionale, con un info point dedicato che possa orientare i visitatori nei vari reparti, migliorando l’esperienza di chi si reca nella struttura.

La donazione si inserisce in una serie di iniziative benefiche che i Sitari e i loro partner portano avanti sul territorio, con l’auspicio che altri imprenditori locali possano seguire l’esempio e contribuire al benessere della comunità. “È una giornata importante per noi,” ha dichiarato il direttore Gino Cacciatore. “Queste aziende hanno dimostrato attenzione per i bisogni dell’ospedale, dove l’accoglienza è una priorità in un contesto sempre affollato. Speriamo che iniziative simili possano proseguire per il bene di tutti.”

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp