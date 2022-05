Sodano, SUV: “Tempestiva la risposta del Ministero alla mia richiesta di informazioni. I documenti e una città che ha bisogno di risposte”.

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha risposto tempestivamente alla richiesta del deputato nazionale agrigentino, Michele Sodano, di fare chiarezza sul caso suv: “Inoltrandomi la comunicazione già inviata all’amministrazione comunale in data 20 aprile, spiega financo le modalità con cui Agrigento dovrà restituire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ben 131 mila euro- dice-. I responsabili di questo triste episodio che ha sottratto spazi e possibilità ai minori agrigentini dovrebbero, in sequenza- tuona Michele Sodano- chiedere scusa alla cittadinanza, comunicare tempestivamente in quale modo troveranno le coperture per restituire la somma (se parzialmente, attraverso vendita dei suv, o con emissione di nuovo debito) e, conseguentemente, rassegnare le dimissioni. Questa vicenda ci deve ricordare che, per amministrare efficientemente una città, non basta essere brave persone, per quanto sia un fondamentale prerequisito. Tocca ai giovani più preparati e volenterosi scendere in campo per impedire che, ancora una volta, attraverso volti puliti, i soliti manovratori della politica mantengano il loro potere sulle nostre città.”