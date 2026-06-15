Un riconoscimento pubblico al lavoro svolto per rafforzare il legame tra Agrigento e la comunità agrigentina della Florida. Il sindaco di Agrigento Michele Sodano ha voluto ringraziare il gruppo folk “Fiori del Mandorlo – Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari” e la presidente Tiziana Barone per il ruolo svolto nell’organizzazione dell’incontro con la delegazione della città di Tampa, guidata dalla sindaca Jane Castor.

«Voglio ringraziare il gruppo folk “Fiori del Mandorlo Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari” e la presidente Tiziana Barone per aver organizzato questo prezioso momento di scambio culturale e per il contributo dato al rafforzamento delle relazioni internazionali ed economiche della nostra città», ha dichiarato il primo cittadino.

Il ringraziamento arriva a pochi giorni dall’incontro istituzionale svoltosi a Palazzo dei Giganti tra l’amministrazione comunale e la delegazione statunitense. Tampa e Agrigento sono infatti gemellate dal 1993 e condividono un legame storico particolarmente forte, nato dall’emigrazione di migliaia di agrigentini verso la Florida nel secolo scorso.

Nel corso dell’incontro Sodano ha rilanciato l’idea di una collaborazione più stretta tra le due città, proponendo il coinvolgimento della University of South Florida in percorsi formativi da sviluppare ad Agrigento e l’apertura di un canale dedicato al cosiddetto turismo delle radici, con l’obiettivo di favorire il ritorno nei luoghi d’origine dei discendenti degli emigrati siciliani e creare nuove opportunità di sviluppo economico e turistico per il territorio.

Il sindaco ha voluto però sottolineare come questi percorsi siano possibili anche grazie all’impegno delle realtà associative e culturali che da anni mantengono vivi i rapporti tra Agrigento e le comunità siciliane all’estero, promuovendo l’identità e le tradizioni della città oltre i confini nazionali.

Ho chiesto alla sindaca Castor di rafforzare i rapporti di collaborazione tra Tampa e Agrigento, coinvolgendo la University of South Florida nella creazione di percorsi di formazione ad Agrigento e aprendo un canale dedicato al turismo delle radici, affinché i cittadini della Florida possano riscoprire le terre dei loro progenitori, incrementare i flussi turistici verso il nostro territorio e favorire investimenti nel settore immobiliare e imprenditoriale», ha dichiarato Sodano.

L’obiettivo è quello di trasformare un legame storico e culturale in una rete di relazioni capace di produrre ricadute concrete sul piano economico, turistico e formativo, valorizzando il patrimonio di affetti e appartenenza che ancora oggi unisce migliaia di famiglie americane alla provincia agrigentina.

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