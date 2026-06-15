L’appello del consigliere comunale di Forza Italia dopo l’elezione di Michele Sodano: «Servono condivisione e responsabilità per affrontare le emergenze della città» Una giunta aperta per il bene di Agrigento

«Michele Sodano ha vinto perché ha messo la sua faccia, presentandosi come una persona perbene e credibile. È una vittoria che considero soprattutto sua e non di La Vardera». A dirlo è Gerardo Alongi, eletto in Consiglio comunale nelle file di Forza Italia, che offre una lettura del risultato elettorale e guarda già alla fase di governo della città.

Secondo Alongi, il risultato delle amministrative consegna una vittoria al nuovo sindaco ma, allo stesso tempo, certifica anche la forza del centrodestra in aula. «Ha vinto Sodano, ma ha ottenuto un risultato importante anche il centrodestra in Consiglio comunale. Devo riconoscere che pure l’area progressista ha espresso belle figure. In campagna elettorale, però, il tema della contrapposizione tra destra e sinistra non è mai emerso davvero».

L’esponente azzurro racconta di aver intuito l’esito del voto già alla vigilia del ballottaggio. «Lo incontrai durante una passeggiata a piazza Cavour e glielo dissi chiaramente: vincerai. Gli ricordai però anche che avrebbe trovato davanti a sé molte difficoltà».

Da qui l’appello rivolto al neo sindaco. «Adesso deve fare un passo verso la città e anche verso il centrodestra. Serve un metodo di governo aperto a tutte le forze politiche presenti in Consiglio, sia di destra che di sinistra. Un’amministrazione capace di garantire stabilità e di valorizzare le figure migliori per dare risposte concrete ai cittadini».

Alongi è consapevole che una simile impostazione potrebbe modificare gli equilibri politici emersi dalle urne. «Mi rendo conto che questa proposta può sconvolgere alcuni piani, ma chi governa deve confrontarsi con tutte le forze presenti in aula. È una questione che prima o poi verrà fuori. Meglio affrontarla subito che rinviarla».

«Agrigento ha davanti sfide troppo importanti per essere affrontate con logiche di parte», osserva Alongi. Per questo l’invito è quello di dar vita a una giunta aperta, capace di valorizzare competenze ed esperienze provenienti da tutte le aree politiche, mettendo al centro esclusivamente gli interessi della città.

«Nessuna velleità personale, non cerco posti in giunta»

Gerardo Alongi tiene anche a sgomberare il campo da possibili equivoci. Il suo appello a una giunta aperta e inclusiva, precisa, non nasce da ambizioni personali né dalla ricerca di incarichi amministrativi.

«Non ho alcuna velleità personale e non chiedo ruoli in giunta», sottolinea il consigliere comunale di Forza Italia. «Il mio ragionamento nasce esclusivamente dall’interesse per la città e dalla consapevolezza che Agrigento stia attraversando una fase particolarmente delicata. Le emergenze sono sotto gli occhi di tutti e richiedono il contributo delle migliori energie disponibili».

Alongi ribadisce di voler svolgere il proprio ruolo dai banchi del Consiglio comunale, mantenendo autonomia e spirito di collaborazione istituzionale. «Non si tratta di distribuire poltrone o di costruire accordi di convenienza. Si tratta di capire quale sia la strada più utile per garantire stabilità amministrativa e capacità di governo. Se l’obiettivo è il bene di Agrigento, allora il confronto non può avere pregiudizi e deve coinvolgere tutte le forze rappresentate in aula».

Infine un passaggio sulla situazione che coinvolge Forza Italia dopo le recenti vicende giudiziarie finite al centro dell’attenzione mediatica. «Oggi Forza Italia è al centro di un processo mediatico. Attendiamo che la magistratura faccia piena chiarezza. Nel frattempo, però, le emergenze della città, per le quali siamo stati chiamati a prestare il nostro servizio, non possono più aspettare». Leggi anche: Corsa contro il tempo per Sodano: la giunta è ancora da completare

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