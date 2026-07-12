Uno dei momenti più suggestivi della processione diurna di San Calogero è stato l’ingresso della Statua nell’atrio del Palazzo di Città. Si sono aperte le porte del Municipio e il simulacro è stato accolto all’interno della casa comunale, in un momento dal forte valore simbolico. È il segno di una città che si affida al proprio compatrono, chiedendone protezione e sostegno per affrontare le difficoltà e guardare con speranza ad un futuro migliore.

“Ci sono tradizioni e sentimenti che travalicano i secoli, donne e uomini che, con tenacia, ne custodiscono lo spirito e si uniscono nella devozione e nella speranza – ha detto il sindaco di Agrigento Michele Sodano -. Questo è ciò che ho sentito a San Calogero, la forza di un popolo che, nonostante ogni difficoltà, è sempre presente e sceglie di camminare insieme. È da questa forza che ripartiamo, con la certezza che, un passo alla volta e con il giusto approccio, ogni sfida può essere affrontata e superata”.

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