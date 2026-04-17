Gli equilibri cambiano, le scelte si rimettono in discussione. Michele Sodano è pronto a rivedere la squadra degli assessori designati, già presentata nelle scorse settimane con tanto di comunicato stampa e profili dei quattro componenti della possibile giunta.

L’ingresso ufficiale dei partiti nella coalizione “campo largo”, però, cambia tutto: quei nomi verranno azzerati per lasciare spazio alle indicazioni delle forze politiche che sostengono la candidatura. A dire il vero, della squadra iniziale Sodano dovrebbe confermarne almeno uno, quello in quota alla lista Controcorrente. Un passaggio che racconta bene il clima di questa campagna elettorale, tra colpi di scena continui e assetti ancora in evoluzione in tutti gli schieramenti. In ogni caso, la situazione non turba Michele Sodano e non intacca in alcun modo il progetto. Ciò che conta, per il candidato sindaco, è la presenza di veri “top player”. «Non è un problema di persone, né ci interessano le divisioni politiche. Conta, piuttosto, la capacità dei partiti di esprimere le migliori competenze, in grado di fare la differenza nei rispettivi settori». Commetà Sondano da noi contattato.

Già nelle prossime ore si entrerà nel vivo. Domani, infatti, è prevista la prima uscita ufficiale della coalizione dell’area progressista a sostegno di Sodano. Un momento pubblico di confronto tra i leader dei partiti che compongono l’alleanza.

All’incontro, in programma sabato 18 aprile alle ore 17:30 al Circolo Empedocleo di Agrigento, prenderanno parte, tra gli altri, Ismaele La Vardera, Giovanna Iacono, Michele Catanzaro, Ida Carmina, Angelo Cambiano, Pierpaolo Montalto, Roberta Lala, Filippo Pellitteri, Roberto Polizzi e Fabio Giamborone. A chiudere i lavori sarà lo stesso Michele Sodano, chiamato a tracciare la linea politica e a dare forma alla nuova fase della sua candidatura. Domani tra l’altro ci sarà la raccolta firme propedeutica per la presentazione della lista: Agrigento, il fronte pro-Sodano si compatta: i big della coalizione al Circolo Empedocleo

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