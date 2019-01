Soccorre e salva bambino al Centro Commerciale, proposto encomio per autista del 118

IL M.U.D.S. Comitato Provinciale Agrigento-Caltanissetta rende noto che :

27 gennaio 2019 presso il centro commerciale Valle dei Templi nei pressi di Villaseta Agrigento si è sfiorata la tragedia , quando nel primo pomeriggio tra la folla una madre disperata chiedeva aiuto a sostegno del proprio figlio , un piccolo angelo di 3 anni colto da malore.

Le grida hanno fatto si che un collega, autista soccorritore del 118 di Agrigento libero da lavoro che stava tranquillamente sorseggiando il caffè al bar dello stesso centro commerciale, si insospettisse e percependo la gravità della situazione si accinge correndo verso quella voce straziante, con fare sicuro il collega si fa consegnare il bambino esamine .

Il collega Catalosi Ezio non ci pensa due volte e gestisce il tutto nel migliore dei modi, fa allertare la centrale operativa del 118 dando indicazioni precise consentendo l’attivazione dei mezzi di soccorso i quali sono arrivati sul posto in pochi minuti, per prima è arrivata l’ambulanza più vicina e subito dopo il mezzo con a bordo il Medico Rianimatore.

Nell’attesa il collega Ezio Catalosi ha gestito la crisi del bambino nel migliore dei modi il quale era in insufficienza respiratoria acuta presentando segni evidenti : dispnea , tachicardia , cianosi ecc.. il collega con molta professionalità cerca in tutti i modi pur non avendo presidi a disposizione di supportare il piccolo angelo evitando il peggio, all’arrivo del primo mezzo di soccorso il collega è stato coadiuvato dall’equipaggio che con l’ausilio di presidi hanno supportato le vie respiratorie fino all’arrivo subito dopo del mezzo di soccorso con il medico Rianimatore a bordo, che prende in carica il bambino già in ripresa , assistendolo e trasportandolo in ospedale in urgenza per far si che il suo sia un lieto fine.

Oggi sappiamo che il bambino è fuori pericolo pur dovendo affrontare ulteriori accertamenti si trova tra le braccia e l’amore della madre .

La presente per ringraziare il collega Ezio Catalosi che pur essendo fuori servizio non ci ha pensato 2 volte ed è intervenuto in una situazione di emergenza, dimostrando ancora una volta che il centodiciottista non è un lavoro ma uno stile di vita .

Chiedendo allo stesso le sue impressioni la sua risposta è stata : Dio ha un disegno ben preciso e si serve di noi per portarlo a termine , ringrazio Dio per avermi dato la forza .

Ringraziamo la Centrale Operativa del 118 sempre pronta , i colleghi dei mezzi di soccorso che sono intervenuti tempestivamente e con professionalità , il collega Ezio Catalosi per professionalità e dedizione , ma soprattutto ringraziamo Dio se oggi possiamo raccontare una storia a lieto fine .

Si allega messaggio che la madre ha fatto girare sui social a testimonianza dell’avvenimento di cui sopra . Per quanto sopra proponiamo encomio di riconoscimento nei confronti del collega Catalosi Ezio .