Aula Sollano, consiglieri firmano un documento per i contrattisti

Massima condivisione ieri sera in Aula Sollano sulla necessità di fare chiarezza sulla vicenda dei numerosissimi precari che da oltre vent’anni prestano servizio al comune di Agrigento per cui sono diventati essenziali in numerosi settori strategici.

Nel corso della seduta è stata firmata una nota che vuole stimolare gli uffici a fornire notizie in tempi brevi sugli strumenti finanziari che l’Aula attende, nonché la verifica della possibilità di un’imminente stabilizzazione anche ad Agrigento alla luce di recenti impegni economici assunti dalla regione Sicilia e di numerose procedure di stabilizzazione intraprese in altri Comuni.

Presenti e firmatari, oltre alla Presidente Daniela Catalano impegnata sul tema come tanti altri colleghi, il consigliere Gerlando Gibilaro proponente e primo firmatario e i consiglieri Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Falzone, Picone, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge e Carlisi.