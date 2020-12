Smart tv – La differenza fra le varie tipologie in commercio

Da anni ormai si parla di televisori con display oled, ovvero la famosa tecnologia Organic Light Emetting Diode che permette di vedere immagini e video ad altissima qualità. Non a caso la maggior parte dei televisori di ultima generazione (idem smartphone e tablet) montano esclusivamente pannelli oled. In breve, la tecnologia oled ha come scopo di sottofondo quello di immagini perfette, con neri infiniti e bianchi ancora più luminosi, il tutto con un consumo energetico ridotto rispetto ai televisori tradizionali.

La differenza tra pannelli oled e led/lcd

Sono notevoli le differenze che intercorrono tra questi tipi di pannelli, la tecnologia led è caratterizzata da una retroilluminazione che illumina in modo omogeneo l’intero display. Il che significa che l’immagine, qualunque essa sia, viene illuminata nello stesso modo, o meglio, con il medesimo livello di luminosità. Tale tecnologia riduce i famosi “hotspot” ovvero aree eccessivamente luminose che possono disturbare l’immagine. Tuttavia gli occhi più esperti possono notare alcuni limiti di questa tecnologia, la retroilluminazione del pannello infatti non è mai perfettamente sincronizzata con i pixel creando così l’effetto “blooming”, ovvero lo sconfinamento delle aree chiare nelle aree scure. Questo non potrebbe mai accadere invece nelle smart tv oled, nei display di queste tv infatti sono direttamente i pixel ad emettere luce ergo quando devono diventare neri per formare un’immagine scura, si spengono completamente creando così i cosiddetti neri infiniti. Questo significa che, ad esempio, l’immagine proiettata su una tv full hd 32 pollici non è mai perfetta come quella proiettata su una tv oled da 32 pollici.

I vantaggi dei televisori oled

Una delle aziende produttrici di televisori oled più importante al mondo è sicuramente Lg, tuttavia nel mercato esistono anche altri brand concorrenti come ad esempio Panasonic, Samsung e molti altri ancora. Chi ha intenzione di guardare un film sul proprio divano di casa con la stessa qualità delle pellicole del cinema allora non può non avere in casa una televisione oled, i vantaggi offerti da tale tecnologia vanno oltre la semplice qualità dell’immagine vista staticamente, essa infatti garantisce anche un’estrema fluidità delle immagini. Non è un caso che gli appassionati di videogame e gli appassionati del cosiddetto home theater non possono fare a meno dei pannelli oled.

Quale televisore acquistare

Prima di acquistare un televisore è fondamentale considerare le proprie esigenze e lo spazio che si ha a disposizione in casa. Se si ha uno spazio ristretto ad esempio, è sconsigliabile installare un tv oled 55 pollici, tali dimensioni infatti possono risultare ingombranti. Non esiste quindi un televisore perfetto in assoluto, tutti hanno gusti ed esigenze diverse, chi adora vedere i film e non ha problemi di budget può sicuramente optare per una magnifica smart tv 4k oppure una tv oled 8k di grandi dimensioni da mettere nel soggiorno. Per gli appassionati di tecnologia inoltre, è possibile anche acquistare tv con assistenti digitali attraverso i quali è possibile interagire con la televisione ad esempio chiedendogli l’accensione, lo spegnimento, cambio canali ecc.

Il futuro dei televisori oled

La tecnologia oled è sicuramente costosa, i televisori con questi pannelli infatti non sono accessibili a tutti. Tuttavia, alcuni colossi della tecnologia come ad esempio Lg stanno investendo tantissimo non solo per migliorare la qualità dei prodotti ma anche per creare dispositivi accessibili a molti più consumatori. Già da qualche tempo infatti è possibile trovare sul mercato televisori con pannelli oled ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a qualche anno fa. Ovviamente è lecito presumere che continuando per questa strada tra qualche tempo non potranno che esserci ottime notizie per gli appassionati delle televisioni.