Slitta ancora la data delle elezioni dei Liberi consorzi comunali. Ars approva emendamento

La data delle elezioni dei Liberi consorzi comunali potrebbe slittare ancora se sarà approvato l’emendamento dalla giunta Musumeci che ha stabilito di far slittare le elezioni degli organi elettivi dei Liberi Consorzi ( ex province). Le elezioni di secondo livello per i Liberi Consorzi di Comuni si dovranno svolgere entro il 15 settembre e non entro il 31 luglio , come previsto nei mesi scorsi. Le elezioni dovrebbero mettere la parola fine al commissariamento delle ex 9 province siciliane oggi Liberi Consorzi e Città Metropolitane. Un riforma voluta inizialmente dall’ ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, poi scavalcato dalle norme del governo Nazionale. L’Ars ha approvato con il voto in aula proprio questa sera.