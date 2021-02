Per le Tasse la Pandemia è finita. Ma occorre rivedere i criteri

Multe, Imu e bollette Tari. Sono in arrivo migliaia di cartelle.

L’esperto tributarista: i criteri adottati dal Comune sono da rivedere.

di Eugenio Cairone

Imu, Tari, Tasi. Sigle che stanno scatenando malcontento e sgradevoli sorprese per i cittadini. Succede ad Agrigento dove non sarebbe stato, tra l’altro, preso alcun provvedimento per rinviare le richieste di pagamento recapitate, come pare sia avvenuto, tutte in una sola volta ma non è solo una questione di tempi. C’è dell’altro che suscita situazioni a dir poco sgradevoli che chiamano in causa, in primo luogo, i Funzionari del Comune, Comune che dovrà preoccuparsi adesso, e crediamo lo farà, di affrontare il discorso con chi ha redatto gli avvisi di accertamento ovvero i Funzionari responsabili. Bisognerà, cioè, capire e spiegare ai cittadini di Agrigento il modus operandi che finirà per trascinare il Comune davanti alla Commissione Tributaria con un effetto ovviamente contrario alle aspettative degli uffici comunali che potrebbe pesare ulteriormente sulle già misere casse dell’Ente. Insomma, si rischia di passare da uno sperato incasso ad un mancato incasso i cui danni potrebbero essere devastanti in una città dove si reclamano servizi e soluzioni ai problemi di tutti i giorni. Nicolò Vella è un avvocato agrigentino, esperto nel campo del Diritto Tributario. E’ lui a spiegare la vicenda della quale ci siamo occupati. Guarda il video – clicca qui