SKY Q ANCHE CON LA TUA FIBRA DI CASA:

UN NUOVO MODO ANCORA PIÙ FACILE

PER VIVERE TUTTA LA TV DI SKY

Milano, 25 settembre 2019 – Sky continua la sua evoluzione nel modo di vivere la TV, e lo fa puntando sull’esperienza di visione di Sky Q. Dopo il lancio di Sky Q via satellite, arriva Sky Q anche con la tua fibra di casa.

Non si ferma, quindi, il percorso di innovazione di Sky basato sulla volontà di offrire i migliori contenuti e il massimo dell’esperienza di visione, con la libertà di scegliere la tecnologia più adatta alle proprie esigenze. Nasce Sky Q anche con la tua fibra di casa per vedere tutta la TV di Sky: la qualità di Sky Q e la velocità della fibra si uniscono per dar vita a una nuova opportunità di vivere la TV in modo ancora più semplice e intuitivo, anche dove non è possibile installare la parabola.

Tutti coloro che vorranno avere Sky Q sulla TV principale di casa per vedere in alta definizione le serie TV del momento, come 1994 o Watchmen, l’ampia scelta di film, gli show più amati come X Factor o MasterChef o la grande offerta sportiva targata Sky, potranno farlo con un processo di adesione facile e veloce, completamente digitalizzato. I clienti che avranno aderito a Sky Q con la tua fibra di casa per vedere tutta la TV di Sky, potranno infatti, da subito accedere alla loro area personale del sito sky.it per ricevere tutte le informazioni sul loro abbonamento e per essere sempre aggiornati sullo stato della spedizione di Sky Q.

Sky Q arriverà direttamente a casa in pochi giorni e per l’attivazione basteranno pochi semplici passi, senza bisogno dell’intervento di un tecnico. Sarà sufficiente collegare Sky Q alla presa di corrente, al televisore con cavo HDMI e all’antenna del digitale terrestre con l’apposito cavo, inserire la propria smart card, e connettere il decoder alla tua fibra di casa.

Una volta collegato Sky Q alla tua fibra di casa, sarà possibile accedere a una home page veloce e intuitiva, la sezione My Q dedicata alle ultime novità di programmazione e aisuggerimenti personalizzati con consigli sui contenuti da vedere in base alle abitudini di visione e ai gusti personali, oltre alla sezione del televisore dedicata alle App, comeDAZN, Spotify, Youtube e arriverà anche l’app Netflix. E con il Controllo vocale basterà premere il tasto microfono sul lato del telecomando per ricercare – con il solo uso della voce – programmi per titolo, attore, regista o per citazione, controllare la TV cambiando canale, andare avanti o indietro, mettere in pausa, o aprire le App.

Entro il 2019, anche i clienti con My Sky via fibra potranno vivere la stessa esperienza di visione di Sky Q: il software del box che hanno già in dotazione, infatti, sarà aggiornato automaticamente e in modo gratuito da parte di Sky.

Ancora una volta, l’innovazione tecnologica ha quindi aumentato le opportunità di fruizione dei contenuti TV di Sky. Grazie alla fibra di casa tua, infatti, esiste un modo ancora più facile, intuitivo e immediato di vivere Sky Q, l’esperienza TV più coinvolgente di sempre.

Tutte le informazioni ed i requisiti tecnici per fruire di Sky Q con la tua fibra sono disponibili sul sito dedicato sky.it/viafibra.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Facile da avere. Facile da collegare. Facile da amare. È questo il concept creativo della campagna di comunicazione dedicata a Sky Q con la tua fibra di casa. Lo scopo è quello di raccontare come sarebbe bello se le cose che amiamo e che più desideriamo fossero anche facili, come “facile” è avere l’esperienza di Sky Q con la tua fibra: Sky Q arriva a casa in pochi giorni, lo si collega alla tua fibra di casa ed è possibile accedere subito a tutta l’offerta Sky. On air dal 1 ottobre, la campagna è stata curata dall’agenzia Publicis Italia, e sarà presente su TV, digital, videostrategy e punti vendita. Lo spot è stato realizzato dalla Casa di produzione Akita Film e diretto dal regista Tommaso Bertè. La pianificazione è a cura di Wavemaker. La colonna sonora è Accenture The Positive di Perry Como.