Il Commissario Di Pisa precisa: “Dichiarazione su impianto di biostabilizzazione rilasciata prima della decisione del Dipartimento Regionale Rifiuti”

Nota stampa a cura della Provincia – Con riferimento ad un articolo pubblicato stamani da alcune testate giornalistiche, e rilanciata anche su alcuni social network, che riporta una dichiarazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Agrigento in merito alla realizzazione dell’impianto di biostabilizzazione e compostaggio dei rifiuti in un’area dell’ASI, il Commissario Straordinario Alberto Di Pisa precisa che tale dichiarazione è stata rilasciata nella prima metà del mese di settembre, e prima che il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti avviasse una soluzione diversa da quella precedentemente individuata. Per l’ordinanza, in effetti, il Libero Consorzio aveva quasi completato la procedura, che è stata superata nel momento in cui il Dipartimento Regionale ha comunicato di avere individuato un nuovo percorso per la soluzione del grave problema.

Pertanto risulta incomprensibile la riproposizione di tale dichiarazione in data odierna, in quanto, nel frattempo, sono intervenuti fatti nuovi.