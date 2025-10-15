Skin Care Day da Nicù: un trattamento viso in omaggio per prendersi cura della propria pelle

Un’occasione da non perdere per chi ama prendersi cura del proprio viso.

Sabato 25 ottobre, presso l’Istituto di Estetica Rigenerativa Nicù di Agrigento, si terrà lo “Skin Care Day”, una giornata dedicata al benessere e alla bellezza della pelle con trattamenti viso completamente gratuiti.

Durante l’evento sarà possibile effettuare un’analisi personalizzata della pelle, ricevere un mini trattamento viso in omaggio e ottenere consigli professionali per migliorare la propria beauty routine quotidiana.

A completare l’esperienza, uno sconto esclusivo riservato ai partecipanti sui trattamenti viso.

«La cura della pelle è un gesto d’amore verso se stessi – spiega Susy Capraro, titolare del centro Nicù –. Vogliamo offrire alle nostre clienti la possibilità di conoscere meglio la propria pelle e scoprire i trattamenti più adatti, in un ambiente accogliente e professionale».

Intanto, nella mattinata di oggi, si è tenuto un incontro di formazione professionale organizzato in collaborazione con Philip Martin’s, azienda leader nel settore della cosmetica naturale.

All’iniziativa, ospitata nell’Istituto di Estetica Rigenerativa Nicù, hanno preso parte Susy Capraro, Ornella Mellone, responsabile tecnica Philip Martin’s, ed Emanuele Celauro, consulente di zona del marchio.

«E’ un vero piacere essere qui – ha detto Ornella Mellone – perché è la prima volta che visito questo bellissimo centro estetico. Sono la responsabile tecnica Skin Care di Philip Martins e mi occupo di formazione. Oggi rappresento con grande orgoglio un’azienda che Susy interpreta in maniera magnifica».

A sottolineare il valore della collaborazione anche Emanuele Celauro:

«Sono il consulente di zona e sono davvero orgoglioso di Susy e del suo staff. Portiamo avanti insieme un progetto ambizioso che coniuga professionalità, qualità e filosofia green. Oggi siamo qui per un piccolo corso di formazione e per presentare alcune novità che verranno presto lanciate ufficialmente».

Durante la mattinata sono state illustrate le linee principali della gamma Philip Martin’s e la filosofia del marchio, che unisce benessere, bellezza e salute della pelle.

«Philip Martins – ha aggiunto Mellone – si rivolge alle professioniste del benessere e alle estetiste che desiderano offrire un approccio più consapevole alla cura della pelle. Presentiamo con orgoglio novità che troverete presto anche nel centro Nicù».

A chiusura dell’incontro, Susy Capraro ha annunciato la nuova iniziativa:

«Dopo questa formazione voglio lanciare alle mie clienti una giornata dedicata alla skin care. Sto organizzando un evento omaggio con posti limitati per chi desidera imparare la propria beauty routine. A breve pubblicherò sui social tutte le informazioni per partecipare al Beauty Day». VIDEO

📍 Istituto Nicù – Via XXV Aprile, 96, Agrigento

📞 0922 663786 – 📳 320 1763207

📩 [email protected] | 🌐 nicuestetica.it

👉 Posti limitati, è consigliata la prenotazione.

