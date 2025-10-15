Il sostituto procuratore generale Roberta Buzzolani, nel corso della requisitoria, ha chiesto la conferma di tutte le condanne emesse in primo grado nei confronti dei presunti esponenti mafiosi di Favara e Palma di Montechiaro, coinvolti nell’inchiesta “Condor”, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e dai loro colleghi del Ros, che ha fatto luce sulla riorganizzazione di Cosa nostra e Stidda nella parte orientale della provincia di Agrigento. In primo grado il Gup del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, ha inflitto 20 anni di reclusione a Giuseppe Chiazza, 51 anni, di Canicattì, e 10 anni, 2 mesi e 20 giorni a Nicola Ribisi, 43 anni, di Palma di Montechiaro, ritenuto il capo della famiglia del suo paese; 10 anni e 4 mesi di reclusione a Domenico Lombardo, 31 anni, di Favara; 9 anni, 10 mesi e 15 giorni a Giuseppe Sicilia, 43 anni, di Favara; 7 anni e 8 mesi a Luigi Pitruzzella, 35 anni, di Agrigento.

Ed ancora 6 anni e 8 mesi di reclusione a Baldo Carapezza, 27 anni di Palma di Montechiaro; 5 anni a Rosario Patti, 59 anni, di Palma di Montechiaro; 4 anni, 2 mesi e 20 giorni a Francesco Centineo, 38 anni, di Agrigento; 3 anni, 6 mesi e 20 giorni a Luigi Montana, 40 anni di Ravanusa e 2 anni e 8 mesi a Ignazio Sicilia, 48 anni, di Favara fratello di Giuseppe. Tutti quanti sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di droga, estorsioni ai danni di imprenditori e danneggiamenti a mezzo incendio. La Corte di Appello di Palermo, presieduta da Raffaele Malizia, ha fissato le udienze del 29 ottobre, 12 e 26 novembre per le arringhe dei difensori, le repliche e la sentenza.

