Siulp polizia: “Lotta alla mafia per la difesa della democrazia”

Dopo gli attentati incendiari nei terreni confiscati alla mafia nelle campagne di Naro, il sindacato di Polizia Siulp di Agrigento s’è stretta vicino alla cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra”. “La partecipazione del Siulp Agrigento alla manifestazione di oggi, esprimendo solidarietà alla cooperativa, unitamente agli amici del Sinafi sindacato della GdF, conferma l’impegno del nostro Sindacato al fine di contrastare, e sconfiggere il potere della mafia, in ogni ambito, sul territorio – afferma il segretario generale provinciale Salvo Alonge -. È necessario continuare a combattere ‘la guerra dei giusti’ per la difesa della democrazia, e per il contrasto ai poteri mafiosi, ma soprattutto per rendere onore alla memoria di quanti sono caduti per mano della mafia”.