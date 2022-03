“Sitàri” nel podio delle pizzerie migliori al Mondo

Incredibile risultato conquistato dai pizzaioli agrigentini Filippo e Giorgio Sorce.

I due cugini della pizzeria “Sitàri” hanno infatti conquistato il terzo posto all’International Pizza Expo, il campionato mondiale della pizza svoltosi a Las Vegas.

All’evento statunitense, i due pizzaioli, con le loro creazioni, hanno stregato giudici internazionali e spettatori provenienti da tutto il mondo.

“Non riusciamo a parlare dall’emozione. – dice un incredulo Giorgio – Qui è mattina e noi ci siamo svegliati con questa inaspettata sorpresa. É un vanto per la Sicilia e per Agrigento. Questo per noi é motivo di orgoglio.”

Felicissimo anche il cugino Filippo: “Rappresentare Agrigento nel mondo é qualcosa di inspiegabile. Arrivare terzi in una manifestazione del genere – continua – ci riempie di soddisfazione e ci da la carica per fare sempre meglio e per provare la grande impresa l’anno prossimo.”

In queste ore, nei social, si susseguono messaggi di complimenti per i protagonisti di questo podio iridato.

Un altro, l’ennesimo prestigiosissimo risultato, che fa di Sitàri una realtà consolidata del panorama agrigentino, rendendola un fiore all’occhiello, questa volta a livello mondiale, del nostro territorio.