Come scaricare un video su MP3 da Youtube

Desideri ascoltare ogni volta che vuoi le ultimissime hit italiane e internazionali? Che sia in auto o semplicemente nell’impianto di casa, non hai bisogno di cercarle in radio o di tenere permanentemente il tuo PC acceso. Come fare? Scarica i file MP3 direttamente da YouTube, il tutto in alta qualità! A seguire ti spiegheremo come fare sfruttando il servizio offerto dal nostro convertitore youtube Clickmp3. Pronto? Segui questi pochi semplici passi.



Download rapido di video YouTube in formato MP3

La prima cosa da fare, se desideri ottenere della musica in MP3, è quella di individuare il video sul sito Youtube. Fatto ciò, copia il relativo percorso dalla barra degli indirizzi e incollalo all’interno della casella “Link URL video Youtube”, direttamente su clickmp3. A questo punto premi sulla freccia stilizzata che trovi nella parte destra del box di testo, proprio quella formata da tanti pallini rossi, e avvia il processo.

La conversione del video Youtube in file MP3 dura pochissimi secondi. Ad esempio, un filmato di 10 minuti impiega da 1 a 5 secondi per poter essere trasformato. Al termine del processo si apre una pagina dove trovi l’anteprima del video e il pulsante “Scarica”. Premi sul tasto per avviare il download e scegliere la destinazione del file MP3, in base alle tue esigenze.







Ottieni file MP3 senza registrazione e completamente gratis

Per utilizzare clickmp3 non hai bisogno di effettuare alcuna registrazione. È sufficiente connetterti al sito ufficiale e incollare, come descritto in precedenza, l’URL del video Youtube all’interno dell’apposita casella. Il servizio è assolutamente gratuito e sempre lo sarà! Inoltre, non devi utilizzare alcun tipo di estensione e non ti viene richiesto di installare dei software all’interno del tuo PC. È tutto molto semplice e rapido!



Compatibile con tutti i dispositivi

Clickmp3 è uno strumento che ti permette di ottenere dei file adatti a qualsiasi supporto, come notebook, tablet, memorie USB, smartphone e lettori mp3. Stesso discorso è valido per i vari sistemi operativi esistenti, dai classici Windows e macOS al diffusissimo Android, passando per iOS e Linux, hai solo l’imbarazzo della scelta. Flessibile, rapido e moderno, clickmp3 non prevede la riproduzione di fastidiose pubblicità durante l’utilizzo e la navigazione sul suo portale è totalmente priva di rischi. Che aspetti? Inizia subito a convertire i tuoi brani preferiti, senza limiti di numero e durata!