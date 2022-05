Sitari, Giorgio Sorce protagonista a La7

Giorgio Sorce della pizzeria Sitári di Agrigento è stato tra i protagonisti della quarta puntata della nuova stagione di “Mica pizza e fichi”, su La7d. Il format è dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la pizza. A condurre il programma Nicola Prudente, in arte Tinto. Giorgio, mastro pizzaiolo siciliano DOC, un concentrato di talento e passione che viene presentato sul sito del programma come una delle migliori promesse dell’arte bianca italiana. Dopo una breve esperienza fatta in Australia e una a Napoli, Giorgio ha iniziato a lavorare su i suoi impasti per creare un prodotto più identitario che si basa sulla lunga maturazione dell’impasto usando grani tipici del territorio siciliano e condendo il tutto con ingredienti locali, tipici, di altissima qualità esclusivamente di stagione. Materie prime di qualità, studio, ricerca e il giusto connubio tra tradizione e innovazione fanno del suo locale una delle migliori realtà culinarie siciliane. Diversi i premi ricevuti da Giorgio insieme al suo team: la famiglia Sorce e Sitàri, tanto per citarne uno, con la loro pizza si sono classificati tra i primi tre al mondo all’International Pizza Expo.