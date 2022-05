Maxi furto nel deposito di un’azienda di prodotti alimentari

Dopo avere scassinato la porta di ingresso, si sono intrufolati nel deposito di un’azienda di prodotti alimentari, e portato via prodotti, e materiale da lavoro, per circa cinquemila euro. E’ accaduto, nella notte fra sabato e domenica, in contrada “Zaccanello”, a Racalmuto.

Il titolare dell’azienda, un grottese, cinquantanovenne, s’è presentato ai carabinieri della Stazione cittadina, e ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto. i militari dell’Arma hanno subito informato la Procura della Repubblica di Agrigento, e dopo un sopralluogo avviato le indagini.

Gli esperti della Scientifica hanno effettuato i rilievi, nella speranza che possano ritornare utili, a risalire ai responsabili.