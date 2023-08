Con qualche polemica ma con determinazione, si è svolto il sit-in dei sindaci presso la hall dell’Ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, in cui 23 primi cittadini hanno radunato per manifestare a favore del diritto alla Salute sancito dalla Costituzione, rivendicando miglioramenti per i cittadini dei loro territori. Nonostante l’annunciata adesione di quasi tutti i sindaci, poco più della metà degli amministratori delle 43 comunità locali ha partecipato all’evento.

Con indosso la fascia tricolore, i sindaci presenti hanno illustrato le criticità che gravano sulla sanità agrigentina. Hanno chiesto un tavolo permanente con l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) per affrontare e risolvere le problematiche riguardanti i servizi sanitari offerti nella zona.

Tra i sindaci o i loro delegati che hanno partecipato al sit-in, figurano Giovanna Bubbello di Alessandria della Rocca, Antonio Liotta di Favara, Maria Teresa Geraci di Naro, Salvatore Pitrola di Ravanusa, Salvatore Graci di Licata, Dario Gaglio di Camastra, Giuseppe Cacioppo di Sambuca di Sicilia, Mimmo Gueli di Santa Elisabetta, Vito Clemente di Menfi, Francesco Cacciatore di Santo Stefano Quisquina, Santo Borsellino di Cattolica Eraclea, Custode Zimbardo di San Giovanni Gemini, Giovanni Cirillo di Montallegro, Gaetano Bruccoleri di Villafranca Sicula, Carmeninina Argento di Joppolo Giancaxio, Antonio Pitruzzella di Campobello di Licata, Peppe Zambito di Siculiana, Fabio Termine di Sciacca, Alfonso Provvidenza di Grotte, Pellegrino Spinelli di Calamonaci, Calogero Cattano di Caltabellotta, Gaspare Viola di Santa Margherita di Belice, e Margherita La Rocca Ruvolo di Montevago.

L’impegno dei sindaci a unirsi in questa manifestazione dimostra la loro volontà di affrontare congiuntamente le sfide presenti nel sistema sanitario locale e garantire ai cittadini un accesso adeguato e tempestivo alle cure mediche. La richiesta di un tavolo permanente con l’Asp rappresenta un passo importante per affrontare le problematiche e cercare soluzioni concrete al fine di migliorare la qualità dei servizi sanitari nella regione.

Durante il sit-in, è stato evidente il sostegno di diversi sindaci della zona occidentale della provincia, le cui comunità locali hanno le utenze più vicine all’ospedale di Sciacca. Tra questi, spicca la presenza del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, nota anche per il suo ruolo di deputata regionale all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), dove ha ricoperto e continua a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione Regionale alla Salute. La sua partecipazione dimostra il suo impegno a sostenere e tutelare i diritti alla salute dei cittadini, non solo a livello locale ma anche a livello regionale. La presenza di questi sindaci della zona occidentale enfatizza ulteriormente l’importanza dell’unità tra le diverse comunità per affrontare le problematiche sanitarie comuni e per promuovere soluzioni concrete e collaborative nell’interesse di tutti i cittadini agrigentini.