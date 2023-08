L’ex presidente della Provincia, Eugenio D’Orsi, ha annunciato il suo ritorno alla politica dopo anni di silenzio con un lungo post su Facebook. Afferma che affronterà la politica a modo suo, con schiettezza e senza peli sulla lingua, stanco di vedere comparse diventare protagonisti saltando da un partito all’altro. Ha aspettato che i suoi processi finissero e la sua onorabilità fosse ripristinata dopo l’inchiesta sul presunto “Sistema Campione”, in cui ha ottenuto un “non luogo a procedere”. Promette di raccontare la sua gestione in provincia e svelare come i suoi detrattori e nemici si sono organizzati. D’Orsi è noto per il suo stile diretto e senza filtri, che ha sempre considerato un marchio di fabbrica. La sua candidatura alla guida del Libero consorzio comunale è vista come un’eventualità, in attesa che la politica si esprima sul tema delle elezioni dirette.