Sintonia di obiettivi tra il sindaco Miccichè e l’associazione Tante Case Tante Idee

Cordiale incontro questa mattina tra il Sindaco di Agrigento e una rappresentanza dell’Associazione Turistica interprovinciale “Tante Case Tante Idee”. A guidarla il presidente, Domenico Vecchio, il vice Michele Capraro, la segretaria Vanessa Zicari, Maria Lucia Capraro componente del direttivo e i soci Salvatore Patti, Danilo Zicari e Maurizio Crapanzano. Tutti sono titolari o gestori di strutture ricettive presenti nel territorio. Dell’associazione fanno parte infatti operatori turistici non solo della città capoluogo ma anche della provincia e di fuori provincia.

Il presidente Domenico Vecchio ha presentato al primo cittadino l’associazione che crede fortemente nel turismo come vera industria per lo sviluppo e l’occupazione del territorio. Si è quindi complimentato con il sindaco, a nome di tutti, per aver saputo in poco tempo cambiare il volto della città. Più cura ai particolari, al verde, al decoro urbano. Si è fatto cenno anche al tema della tassa di soggiorno. Impossibile pensare che questi introiti vengano utilizzati per tappare buchi di bilancio. I gestori necessitano di mappe dove sono indicati siti d’interesse da fornire ai loro ospiti. Il sindaco ha elencato a grandi linee le sue idee, complimentandosi con il presidente Vecchio perché, ha detto, entrambi nutriamo amore per questa città. Poi ha parlato di progetti per creare sviluppo turistico promettendo di tornare a incontrare i rappresentanti dell’associazione in futuro per discutere di nuove proposte. “Credo fortemente nel turismo, anche mia figlia gestisce un B&B. Questa città deve crescere e puntare sul turismo” ha detto tra l’altro il capo dell’amministrazione comunale.