Iniziativa di solidarietà tutta al femminile in favore del Cav

Iniziativa di solidarietà tutta al femminile, questo pomeriggio al palazzo Filippini. La moglie del sindaco Franco Miccichè, signora Antonella Sajeva, in questi giorni ha organizzato una raccolta fondi da destinare al Cav, centro aiuto alla vita di Agrigento. Ha coinvolto l’assessore Lala e tutte le mogli degli assessori comunali che hanno contribuito all’iniziativa con entusiasmo. Oggi, come detto, c’è stata la consegna di un passeggino con “ovetto” nuovo di zecca e di una busta con tutto il ricavato. A ricevere il contributo è stata la presidente del Cav Agrigento, Benedetta Dominici, la quale ha ricordato quanto importante siano i contributi, visto che il centro non ha nessuna sovvenzione e per aiutare le mamme a non abortire e a far crescere i loro piccoli occorrono tanti aiuti.