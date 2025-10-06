Il tennis più spettacolare ha sempre diviso i grandi campioni nella Big 3 negli ultimi 20 anni, con Federer, Nadal e Djokovic che hanno letteralmente monopolizzato il ranking ATP, disputando una valanga di match tra di loro, con il campione serbo e l’asso spagnolo che hanno raggiunto il record all time di 60 match disputati, in un equilibrio statistico spaventoso.

Non è un caso se questi due atleti, che vengono anche definiti come la big 2, ossia i più grandi del tennis per numero di titoli, siano famosi in ogni contesto, sia dal punto di vista sportivo che ludico, infatti, persino giochi di slot, blackjack online e altre categorie, ci raccontano la loro storia attraverso le gesta atletiche straordinarie, che Novak e Rafa ci hanno mostrato.

Lo score finale è di 60 match totali disputati in carriera, con Djokovic che è riuscito a vincere 31 a 29 dopo una sfida lunga ben 18 anni. Chiusa questa era, è giunto il momento di Sinner e Alcaraz, che soprattutto nel 2025, si sono scontrati diverse volte ad altissimi livelli e stanno riportando il tennis a una qualità eccelsa.

Il palmares completo di Sinner e Alcaraz

Come già abbiamo accennato, siamo di fronte a due cecchini che dominano il ranking ATP da diverso tempo, alternandosi a oltre 10 mila – 11 mila punti.

Alcaraz ha un po’ più di esperienza, infatti, può vantare una bacheca più ricca di trofei, con 2 Wimbledon, 2 Roland Garros e 2 US Open, oltre al Masters 1000 di Montecarlo e di Roma.

Se ad Alcaraz manca soltanto l’Australian Open per completare il Career Grand Slam, per Sinner il pezzo mancante del puzzle è il Roland Garros, perché il campione italiano può vantare 2 Australian Open, 1 Wimbledon e 1 US Open. Nel 2025 domina lo spagnolo, che ha trionfato al French Open in finale, all’Italian Open in finale e anche all’US Open: sempre in finale.

Tornando a Sinner, c’è la storica vittoria a Wimbledon contro Alcaraz quest’anno, ma la sfida è ancora lunga per superare i grandi campioni, coloro che hanno scritto la storia di questo sport e lo hanno reso grande.

Le statistiche all time che Sinner e Alcaraz devono battere

Partiamo dal traguardo più difficile da raggiungere, il Calendar Grand Slam, ossia il trionfo di tutti e quattro gli Open nello stesso anno, impresa riuscita soltanto a Don Budge nel 1938, quando il tennis non era ancora professionistico, ma anche a Rod Laver. Quest’ultimo, in due diverse occasioni ha centrato questa tipologia di Grande Slam, prima nel 1962, poi nell’era della formula Open nel 1969: unico caso al mondo.

Novak Djokovic è stato l’unico tennista che ha centrato il Piccolo Slam, meglio conosciuto come il Grande Slam Virtuale, ossia la vittoria consecutiva dei quattro tornei Open ma spalmata in due anni.

Sinner e Alcaraz sono prossimi a raggiungere il Grande Slam in carriera, perché come abbiamo accennato prima, manca soltanto un Open a testa per entrare nell’olimpo dei grandi. Oltre ai tennisti già citati, anche Fred Perry, Roy Emerson, Andre Agassi, Federer e Nadal hanno festeggiato questo obiettivo nelle loro carriere straordinarie.

Un altro traguardo importantissimo è sicuramente il Grande Slam d’Oro, ossia la vittoria dei quattro Open più la medaglia d’oro alle Olimpiadi: sono Agassi, Nadal e Djokovic ad aver compiuto questo miracolo sportivo.

Infine, c’è il Super Slam, ossia la vittoria durante la carriera sportiva dei quattro Open più il Master ATP Finals e anche l’oro Olimpico. Questo traguardo manca a Nadal, ma Agassi e Djokovic sono riusciti a mettere in bacheca anche questo record. Ecco cosa attende i due assi del tennis Alcaraz e Sinner, per entrare nell’olimpo dei grandi e battere ogni record.

