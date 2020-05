SINDACO FIRETTO SU ARRIVO NAVE QUARANTENA PER GESTIONE MIGRANTI

Agrigento – “Se confermato l’arrivo della nave-quarantena a Porto Empedocle per la gestione sanitaria dei migranti che giungono sulle nostre coste, l’ appello di noi sindaci, di un corridoio umanitario e sanitario per questa ulteriore emergenza, è stato ascoltato”. Lo ha dichiarato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che ha spiegato come questa sia “una richiesta più che giustificata dal particolare momento storico”.

“Siamo la citta dell’accoglienza da 2600 anni e continueremo a esserlo – ha concluso Firetto. – Ma in questa fase occorre garantire salute e sicurezza”.