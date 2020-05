CORONAVIRUS: IMPRENDITORI AGRIGENTO DONANO VENTILATORI A OSPEDALE

Un gruppo di imprenditori di Agrigento e della provincia ha donato quattro ventilatori polmonari per rianimazione Siaretron 4000 E all’ospedale San Giovanni di Dio della città capoluogo. Il ventilatore polmonare per rianimazione Siaretron 4000 E e’ un’evoluta piattaforma di Terapia Intensiva, progettato per la cura delle malattie respiratorie acute e subacute in pazienti adulti, pediatrici e neonatali, messe a dura prova anche dal Coronavirus. I quattro ventilatori polmonari sono stati donati da Sergio Vella del gruppo “Seap” , da Salvatore Mancuso dell’azienda “Sicily Food”, da Alfonso Di Benedetto della “Carburanti Di Benedetto Sicilpetroli” e da Luigi Guadagni titolare dell’azienda “Guadagni Spa”. All’iniziativa di solidarieta’ hanno aderito anche i dipendenti delle aziende con un sostanzioso contributo economico.