Sindaco Firetto riceve in Comune rappresentanti gruppi folkloristici

Agrigento, 3 marzo – Nota di colore, questa mattina, in Comune ad Agrigento, dove il sindaco Lillo Firetto ha ricevuto i rappresentanti dei gruppi folcloristici di Brasile e Messico, già in Italia per altri eventi e che avrebbero dovuto partecipare al Festival Internazionale del folclore, poi sospeso per l’emergenza coronavirus. Si tratta della delegazione del centro di tradizioni gauchas “Sentinela da Querencia” proveniente da Santa Maria, stato brasiliano del Rio Grande do Sul e del gruppo messicano di Puebla portatore delle tradizioni degli azteki. Entrambi i gruppi sono ospiti ad Agrigento del Parco Archeologico Valle dei templi. Dopo il tradizionale scambio dei doni, il sindaco Firetto ha auspicato al più presto il ritorno alla normalità, una volta superata l’emergenza coronavirus. Ad accompagnare le delegazioni, il responsabile organizzativo del Festival internazionale del folkclore, Riccardo Cacicia.