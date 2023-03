Sindaco e assessori donano apparecchi salvavita ad anziani soli

“Nei mesi scorsi, come vi avevo detto, avevamo progettato di dotare i nostri anziani di dispositivi salvavita. Oggi quel progetto lo abbiamo realizzato”. Così il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, che insieme agli assessori, hanno acquistato apparecchi salvavita per gli anziani del paese e consentire loro di stare più al sicuro anche se vivono da soli. I salvavita sono arrivati, hanno due anni di abbonamento, e ieri, il Sindaco, l’assessore ai servizi sociali Valentina Gueli Alletti, la vice sindaco Mariateresa Geraci, e l’assessore Rosa Maria Giunta hanno iniziato a consegnarli.

“Siamo andati a trovare a casa una prima parte dei 70 ultranovantenni che vivono nella nostra città – dice il primo cittadino -. È stato molto emozionante incontrarli, anche per l’affetto con cui ci hanno accolte. A volte, presa dalle mille emergenze giornaliere, non sono riuscita a coltivare il rapporto diretto con i miei concittadini, ma questo, più di ogni altra cosa, ci ripaga di amarezze e stanchezza”.

Sempre a Naro sarà realizzata in via Guanella, la Casa di comunità. L’Asp di Agrigento ha infatti predisposto il progetto definitivo, che andrà adesso in gara per l’aggiudicazione degli interventi di adeguamento dei locali esistenti. Le Case di comunità sono delle strutture intermedie volute dal Governo nazionale per raggiungere soprattutto quei centri che si trovano lontani dai grandi hub medici. Consentono ai cittadini di ottenere numerosi servizi sanitari (visite specialistiche ambulatoriali, servizi infermieristici, servizi diagnostici di base, prelievi e servizi di assistenza domiciliare).