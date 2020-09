Sindaci On Air, quattro chiacchiere con i candidati: Marcella Carlisi – VIDEO

Il nostro SINDACO ON AIR di oggi è Marcella Carlisi, insegnante, per cinque anni consigliera comunale d’opposizione al comune di Agrigento nelle fila del Movimento Cinque Stelle. Un po’ travagliato il percorso per la definizione della lista che ha infine trovato nella figura di Marcella la chiusura del cerchio. Umiltà, studio e spirito di servizio sono i principi che secondo lei dovrebbero guidare le scelte di un buon amministratore. La trasparenza alla base di un programma presentato non in pillole ma “a muddichi”. Non ci resta che ascoltare attraverso i nostri microfoni quale sia la sua proposta.