Sindaci On Air, quattro chiacchiere con i candidati: Franco Miccichè – VIDEO

Il nostro sindaco🎙ON AIR di oggi sabato 26 sett (diretta alla 20) è Franco Miccichè, dirigente medico, classe 58. Si presenta sostenuto da 4 liste civiche: Uniti per la città, Cambiamo Rotta, Facciamo Squadra e Vox Italia.

“Cambiamo rotta per Agrigento” è lo slogan scelto e insieme l’invito rivolto alla cittadinanza chiamata a rinnovare il 4 e il 5 Ottobre l’amministrazione comunale.

“Mi candido -ha dichiarato- non per velleità di carriera politica, ma perché, semplicemente, quel che oggi è Agrigento non mi piace”. Al centro del suo programma i servizi essenziali per il cittadino che riguardano appunto “ la qualità della vita nella quotidianità”, ma anche turismo e cultura.

Non ci resta che ascoltare attraverso i nostri microfoni quale sia la sua proposta. La diretta alle 20 sulle frequenze di Radio Concordia e sulla Pagina Facebook di AgrigentoOggi. Conduce Domenico Vecchio.

GLI APPUNTAMENTI

in diretta live Facebook su #AgrigentoOggi alle 20.00

📌18 Settembre

Daniela Catalano

📌22 Settembre

Marcella Carlisi

📌24 Settembre

Angela Galvano

📌26 Settembre

Francesco Miccichè

📌29 Settembre

Calogero Firetto

📌 1 Ottobre

Marco Zambuto

🎤 Conduce

Domenico Vecchio