Scuola, Agrigento: la Ministra Azzolina riceve riconoscimento dalla Fidapa

Scuola, la Ministra Azzolina riceve riconoscimento dalla Fidapa

“A Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione, per la tenacia, tutta femminile, con cui al di là di ogni stereotipo ha ridato alla Scuola italiana la sua imprescindibile dimensione di ‘socialità’, affermando il principio costituzionale di una ‘scuola aperta a tutti’, garante delle pari opportunità e fulcro essenziale per la lotta al superamento di ogni disuguaglianza”. Questa la motivazione con la quale la Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – International Federation of Business and Professional Women) ha assegnato un riconoscimento alla Ministra Azzolina.

Il premio è stato assegnato questa mattina nel corso del XXXVIII convegno nazionale della Federazione che si è tenuto ad Agrigento, al Palacongressi ‘Villaggiò Mosé’.