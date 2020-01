Sindaci e sindacati agrigentini in piazza per protestare contro l’isolamento del territorio, Confcommercio ci sarà

L’isolamento del territorio agrigentino, dovuto alle inadeguate infrastrutture, sono temi di discussione che devono coinvolgere tutte le forze amministrative e sindacali.

I gravi disagi derivati dal non completamento dei lavori sulla SS. 640 e la SS. 189, così come la precarietà del sistema viario interno, ostacolano lo sviluppo economico dell’intera provincia.

Confcommercio Agrigento in piena condivisione delle sollecitazioni dei sindacati sottoscriverà il documento da inviare alle autorità competenti e sarà presente alla manifestazione in programma il 25 gennaio prossimo. Siamo consapevoli che sia necessario dare vita ad un cartello per fare rete e lottare insieme per un riscatto sociale ed economico della provincia.

Ad affermarlo è Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Agrigento.