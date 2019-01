Sindacato Confasi, si struttura il comparto scuola

Si organizza sul territorio nazionale il comparto Scuola della Conf.A.S.I.

Si organizza su tutto il territorio nazionale il comparto scuola della Conf.A.S.I. ” In occasione del nuovo sciopero degli operatori della scuola (docenti e personale ATA) previsto per il 26 gennaio prossimo, il nostro sindacato- dichiara il segretario Antonio Labate- sarà presente per rilanciare ancora una volta, alcune questioni importanti quali la tutela dei docenti di sostegno, la riapertura dei corsi abilitanti per gli stessi, maggiori emolumenti per i docenti europei, i buoni pasto e il riconoscimento del lavoro usurante già operativo per gli insegnanti di scuola materna”. “Il comparto scuola della Confasi è già attrezzato in termini di servizi per gli iscritti- conclude Labate- e per quanto concerne il bando di Direttore dei Servizi Amministrativi, che scadrà il 28 gennaio, il sindacato è pronto a fornire assistenza per la presentazione delle relative domande, ad organizzare i corsi di preparazione e ad assistere per eventuali contenziosi che dovessero sorgere”. Nelle prossime settimane la segreteria nazionale scuola nominerà i segretari regionali del settore.

Roma, 09.01.2018