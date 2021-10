Sim Carabinieri, mancata attivazione dei fondi di previdenza: pronto il ricorso

A tal riguardo, il Sim Carabinieri di Agrigento è riuscito ad ottenere che all’incontro fossero presenti i sottonotati, stimati ed affermati, professionisti nel settore del Lavoro che, hanno messo a disposizione la loro esperienza, per meglio chiarire ed illustrare la problematica : – Prof. Francesco Vallacqua – Consulente tecnico Sim, docente presso Università “Bocconi”, con sede a Milano; – avvocato Floriana Nasso – Legalilavoro di Roma; – avvocato Aurora Notarianni – Legalilavoro di Messina.

La sala gremita, dove si è svolto l’evento, ha evidenziato che l’iniziativa è stata accolta con particolare calore dai Carabinieri di Agrigento e anche da quelli provenienti da tutta la provincia. Graditissima, anche la presenza di una fitta aliquota di militari dell’Arma in congedo che, presenti all’evento, hanno dimostrato vicinanza e solidarietà al Sim. Durante i lavori, un particolare momento di attenzione è stato dedicato alla Tutela Legale per i Carabinieri, altra iniziativa che ha segnato una pietra miliare nel cammino del Sim Carabinieri.

“Siamo orgogliosi di essere il primo Sindacato ad aver stipulato una polizza assicurativa per i Carabinieri, per tutelarli, durante lo svolgimento del loro operato a servizio della comunità”, si legge in una nota a firma di Luigi Galvano. Durante l’evento, il segretario generale provinciale Sim Carabinieri, Luigi Galvano, ha dato il suo particolare benvenuto al neo giunto nel Direttivo della Provincia di Agrigento. Si tratta di Filippo Abbate, quest’ultimo rivestirà la carica di segretario di sezione del Sim Carabinieri di Agrigento.

Una forma di garanzia per i militari dell’Arma che potranno operare per la strada e tra la gente con la certezza di essere tutelati anche a livello legale. Una grande opportunità che gli addetti al settore aspettavano da tempo e che si concretizza grazie al Sim. Una polizza di tutela legale, con copertura delle vertenze di natura penale ed amministrativa, che dona a tutti gli iscritti la possibilità di potersi tutelare in tutte le sedi, garantendo la possibilità di operare con serenità e con la consueta professionalità, sicuri che ogni ulteriore atto dovuto ed eventuale non andrà ad incidere sull’economia familiare degli stessi.