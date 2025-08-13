A Favara è tutto pronto per la festa di San Giuseppe, dal 24 agosto all’1 settembre. Un evento che unisce fede, tradizione e comunità. Organizzata dall’Associazione culturale San Giuseppe con la collaborazione del Comune di Favara. L’evento è stato presentato stamattina, al Castello Chiaramonte, nel corso di una conferenza stampa. Presenti il sindaco Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, l’assessore Angelo Airò Farulla, il presidente del Comitato di San Giuseppe Roberto Cipolla, il presidente dell’Associazione Italiani in Europa e nel Mondo Giuseppe Arnone, Don Nino Gulli e Gerlando Stuto insieme a altri componenti del Comitato di San Giuseppe.

La Chiesa del Rosario e piazza Cavour ospiteranno, dal 24 agosto al 1° settembre, i festeggiamenti. Un programma ricco di momenti di preghiera, ma anche spettacoli che animeranno il centro cittadino. Domenica 24 agosto alle 18.30 la Santa Messa al Rosario, seguita dalla processione, dalla benedizione e dalla condivisione della tradizionale Minestra di San Giuseppe nei quartieri. Alle 19.30 è prevista la Messa alla Chiesa Madre, mentre alle 21 in piazza Cavour si volgerà lo spettacolo di cabaret con Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia e Andrea Barone.

Lunedì 25 nel pomeriggio il torneo di calcio balilla e PlayStation categoria Junior – Memorial Palumbo Piccionello Lillo. Alle 18.30 e alle 20 si terranno le celebrazioni religiose, seguite alle 21 dal torneo di calcetto di solidarietà presso il campetto di San Giuseppe Artigiano.

Martedì 26 toccherà invece alla categoria Senior dello stesso torneo. La giornata culminerà nella Prima Notte Bianca di San Giuseppe con momenti di danza sotto le stelle a cura di Simone Nolasco, ballerino del programma Amici di Maria De Filippi, e un percorso gastronomico e culturale tra il Castello, la Biblioteca e la Chiesa Madre, con degustazioni, mostre e l’immancabile Minestra di San Giuseppe.

Da mercoledì 27 a giovedì 28 proseguiranno le Messe e le processioni. Giovedì sera, alle 21, si svolgerà la premiazione delle Eccellenze Italiane nel Mondo a cura dell’Associazione Italiani in Europa e nel Mondo, seguita alle 21.30 dal concerto di Silvia Salemi.

Venerdì 29 e sabato 30 la tradizionale raccolta del grano con cavalli bardati. Venerdì sera alle 21.30 è previsto un tributo a Michael Jackson, mentre sabato alla stessa ora il concerto di Orietta Berti.

Domenica 31 agosto la distribuzione gratuita del pane votivo accompagnata dall’animazione per tutto il paese con la sfilata di 4 Bande musicali di San Giovanni Gemini, Raffadali, Siculiana e Caltanissetta, con loro i Carretti Siciliani ed i Cavalli bardati, l’arrivo in piazza Cavour per il tributo al Patriarca e l’esecuzione inedita dell’inno a San Giuseppe composto dal maestro Graziano Mossuto. In serata, alle 20, la concelebrazione con tutti i sacerdoti di Favara, seguita dalla processione per le vie della città e, alle 23.30, in piazza Cavour lo spettacolo dei fuochi d’artificio con musica (piromusicali). I festeggiamenti si chiuderanno lunedì 1° settembre con il concerto di Marcella Bella alle 21 in piazza Cavour. A chiudere l’edizione 2025 della Festa il sorteggio con numerosi premi messi in palio dal Comitato e dagli sponsor.

