Sequestrata un’area, da 3.950 metri quadrati, ricoperta di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui materiale plastico e ligneo, una cisterna in amianto e due autovetture in stato di totale abbandono. Nella stessa area trovati anche 11 cani, 2 asini, 4 cavalli, 6 pavoni e un suino in condizioni igienico-sanitarie precarie. L’ispezione in via Salso, a Licata, è stata fatta dai carabinieri della Stazione cittadina, con il supporto dello squadrone eliportato “Cacciatori Sicilia”. L’intera area è risultata priva di qualsiasi titolo autorizzativo per lo stoccaggio di tali materiali.

Gli animali sono stati lasciati in affidamento allo stesso detentore, in attesa del trasferimento in strutture idonee. Il proprietario del terreno è stato denunciato per presunte violazioni in materia ambientale. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 18.500 euro, relative alla mancata tenuta della documentazione sanitaria degli equini e alla mancata iscrizione all’anagrafe canina.

