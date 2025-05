Un’operazione amministrativa da 47.463,49 euro è al centro dell’ultimo intervento di miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi di visita nella Valle dei Templi e nei siti gestiti dall’Ente Parco. La somma è stata liquidata alla ditta New Age S.r.l. di Napoli per il primo SAL dei lavori. Un intervento che si ritiene prioritario per garantire una fruizione sicura, moderna e rispettosa del valore storico e culturale delle aree archeologiche.

I lavori hanno interessato diversi tratti dei percorsi turistici e archeologici con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità, la sicurezza e l’accessibilità, in particolare per i soggetti con disabilità. Tra gli interventi previsti: la sistemazione delle pavimentazioni, la messa in sicurezza dei camminamenti, il miglioramento della segnaletica, l’adeguamento delle protezioni e l’implementazione di dispositivi antiscivolo nei punti critici. Il ruolo del R.U.P. e la tracciabilità economica dell’intervento.

