Si svolgerà venerdì prossimo 23 maggio alle ore 15.00, nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, alla presenza dei presidenti degli ordini professionali, la conferenza stampa di presentazione del: Primo Convegno Interordinistico “Chiamata alle Arti”: un incontro tra professioni, cultura e coesione sociale.

L’evento è organizzato dall’Ordine provinciale dei Notai, presieduto dal notaio Claudia Gucciardo, vede insieme Ordini vari professionali :Notai, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti e Medici.

Il convegno si articolerà in tavole rotonde su temi di grande attualità con relatori accademici e professionisti di diverse aree.

Tra gli argomenti che verranno trattati ci si soffermerà in particolare sull’eredità digitale. Seguiranno temi urbanistici, il decreto salva casa, l’Edilizia in Sicilia, la sostenibilità ambientale, l’energia green.

Altro tema, assolutamente non marginale e molto attuale è quello delle vendite competitive effettuate nell’ambito di varie procedure liquidatorie,

Non possono mancare i temi fiscali su cui si confronteranno commercialisti, notai, avvocati, accademici

Conclude i lavori una tavola rotonda che tratterà, dal punto di vista medico/legale, della capacità di un soggetto di compiere atti ed attività consapevoli.

Nel corso del Convegno saranno premiate le novelle ed i racconti del concorso nazionale “Il Notaio Racconta”

Concluderà il Convegno uno spettacolo, ad ingresso libero, realizzato dal Corriere della Sera con il Consiglio nazionale del Notariato, dedicato ai testamenti dei Grandi Italiani ed in particolare ai testamenti di Luigi Pirandello, Ignazio Florio e Giovanni Verga.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp