La capacità di un’azienda di trasformarsi in un polo tecnologico dipende dalla costanza con cui presidia le normative internazionali e dalla qualità dei processi produttivi. In Sicilia, un esempio concreto di questa evoluzione è rappresentato dalla Avà Srl, realtà che da anni ha proiettato il marchio DesignPlex in una dimensione capace di superare i confini della manifattura tradizionale.



Attraverso il portale ufficiale https://www.designplex.it, l’azienda siciliana ha saputo coniugare l’artigianalità del territorio con una visione digitale d’avanguardia, affermandosi come un punto di riferimento nell’elaborazione di materiali plastici e nello sviluppo di soluzioni espositive innovative. Questa evoluzione tecnologica è supportata da un percorso di certificazione rigoroso che include la registrazione sanitaria prevista dal D. Lgs. 29/2017, un traguardo che oggi posiziona la realtà come leader nella sicurezza alimentare e garantisce una tutela totale per tutti gli operatori del settore della somministrazione.



Standard igienici e inerzia dei materiali: la garanzia del metacrilato



Lavorare con il metacrilato per il comparto food non riguarda solo la forma o la trasparenza degli oggetti; l’obiettivo centrale è assicurare che ogni superficie rimanga inerte a contatto con ciò che mangiamo.

“Abbiamo scelto di non fermarci alla sola produzione estetica, ma di investire sulla stabilità molecolare dei nostri espositori” spiega il Geom. Marcello Scarantino, amministratore dell’azienda Avà Srl di San Cataldo (CL).



“Ogni lastra che lavoriamo nel nostro laboratorio deve assicurare una barriera totale contro la migrazione di sostanze nocive. È un impegno che portiamo avanti da tempo perché sappiamo che la sicurezza del consumatore non ammette deroghe”.



Questa attenzione si traduce nel rispetto costante del Regolamento (UE) 10/2011, la norma più severa dedicata alle materie plastiche. Nei laboratori dell’azienda, ogni fase, dal taglio laser alla modellazione, segue il protocollo delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) stabilito dal Regolamento (CE) 2023/2006.



Il risultato è un metacrilato privo di porosità, che impedisce ai microrganismi di annidarsi e garantisce un’igiene profonda. Si tratta di un aspetto tecnico fondamentale per chi gestisce bar, pasticcerie o banchi gastronomia, dove la pulizia delle superfici è un requisito quotidiano imprescindibile.



L’integrazione certificata tra polimeri e acciai



Un elemento di distinzione dell’offerta della ditta riguarda l’impiego di materiali diversi all’interno dello stesso sistema espositivo. Per le strutture che richiedono componenti meccaniche, l’azienda utilizza esclusivamente Acciaio Inox AISI 316, conforme ai decreti nazionali D.M. 140/2013 e D.M. 195/2015. Questo significa che anche una piccola vite o un perno sono certificati per non rilasciare metalli pesanti, garantendo la protezione degli alimenti sia in caso di contatto diretto che indiretto.



“Notiamo che spesso gli esercenti sottovalutano come un supporto non a norma possa compromettere la reputazione di un locale,” sottolinea Scarantino.



“Un espositore privo di certificazione può diventare un problema serio durante un’ispezione sanitaria. Per questo forniamo sempre la Dichiarazione di Conformità MOCA, un documento tecnico che prova la sicurezza dei test di migrazione eseguiti e solleva il titolare da responsabilità legali. È un patto di trasparenza che tutela l’intera filiera, dalle grandi catene di ristorazione alla piccola bottega artigiana del territorio”.



Una visione industriale basata sulla trasparenza



La sfida di Avà Srl non si esaurisce nella conformità dei materiali, ma si estende alla gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto. “La certificazione è una responsabilità che rinnoviamo ogni giorno attraverso il controllo dei lotti e la selezione dei fornitori di materia prima. Spieghiamo spesso ai nostri clienti che la sicurezza alimentare si gioca su dettagli invisibili: la resistenza chimica del materiale ai grassi o agli acidi alimentari è ciò che impedisce al metacrilato di deteriorarsi e rilasciare monomeri residui. Chi sceglie i nostri prodotti acquista prima di tutto la certezza di un materiale che non interagisce con la qualità del cibo esposto”.



Questa visione ha permesso all’azienda di consolidare la propria posizione come partner tecnico per i professionisti del catering e della pasticceria. La capacità di realizzare soluzioni che rispondano alle esigenze di contatto diretto (per alimenti sfusi come caffè o legumi) o indiretto (per prodotti confezionati) dimostra una flessibilità operativa che solo una profonda conoscenza della normativa MOCA può garantire.



Tracciabilità e manutenzione: il futuro dell’industria siciliana



L’attività di San Cataldo dimostra come l’artigianato industriale possa competere su scala nazionale puntando sulla tracciabilità dei processi. La notifica all’autorità sanitaria per la registrazione delle attività legate ai MOCA permette controlli ufficiali costanti, assicurando che ogni manufatto mantenga le sue proprietà tecniche nel tempo.



La conformità è un processo di miglioramento continuo che Avà Srl persegue per offrire soluzioni sempre più performanti, proteggendo non solo il consumatore finale, ma anche l’investimento economico di chi sceglie attrezzature di pregio.



Affinché queste caratteristiche non degradino, l’azienda accompagna i suoi prodotti con precise indicazioni di manutenzione. Per preservare l’integrità del materiale è necessario evitare assolutamente l’uso di alcool e detergenti aggressivi, che possono innescare il fenomeno del crazing (micro-crepe superficiali). La raccomandazione è quella di utilizzare panni morbidi e saponi neutri: solo in questo modo la trasparenza cristallina e la sicurezza igienica restano inalterate per anni.



In un mercato sempre più attento alla provenienza e alla sicurezza di ciò che consumiamo, la scelta di investire su certificazioni e materiali di alta qualità rappresenta un valore aggiunto per l’economia locale.



La realtà produttiva del marchio Designplex continua così a definire il futuro dell’esposizione professionale, unendo la pulizia formale del design alla più rigida osservanza delle leggi europee sulla salute pubblica, confermando che l’eccellenza siciliana è capace di dettare gli standard di riferimento nel panorama nazionale.

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