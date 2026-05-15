Via Atenea si prepara a convivere con un nuovo cantiere legato all’ex ospedale dopo il crollo avvenuto il 15 maggio 2025. Sono iniziate le prove di carico necessarie per installare una grande gru che servirà ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento della struttura destinata a diventare futura sede universitaria.

L’intervento interessa il tratto compreso tra la scalinata di Salita Madonna degli Angeli e diversi esercizi commerciali della zona. I lavori, eseguiti con autocarri e mezzi specializzati, serviranno a verificare la stabilità del terreno in vista delle operazioni più delicate all’interno dell’edificio.

Il Comune ha disposto restrizioni temporanee al transito e alla sosta lungo l’area interessata dal cantiere. L’immobile era stato posto sotto sequestro dopo il cedimento del muro interno che provocò evacuazioni e un’inchiesta della Procura di Agrigento. Nei mesi scorsi il sequestro preventivo è stato revocato per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza.

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