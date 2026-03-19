Siculiana entra ufficialmente a far parte del prestigioso circuito turistico-culturale della “Strada degli Scrittori”. La Giunta Comunale, con una delibera approvata in data odierna, ha ratificato lo schema di Protocollo d’Intesa con l’omonima Associazione, sancendo l’adesione del borgo a uno degli itinerari letterari più importanti d’Italia. L’ingresso di Siculiana nel percorso che unisce i luoghi dei grandi autori siciliani (da Sciascia a Camilleri, da Pirandello a Tomasi di Lampedusa) avviene nel segno del prof. Stefano Bissi (1923-2011).

Maestro, poeta, musico e pittore, Bissi è stato individuato dall’Amministrazione come l’autore di riferimento per rappresentare l’identità e la memoria storica della comunità siculianese all’interno del circuito.

«L’adesione alla Strada degli Scrittori non è solo un atto formale, ma una scelta strategica per il futuro turistico e culturale di Siculiana» – dichiara il Sindaco Giuseppe Zambito. «Attraverso la figura del Prof. Stefano Bissi, vogliamo offrire ai visitatori una narrazione autentica delle nostre radici. Bissi ha saputo dipingere con le parole e con i colori l’anima del nostro borgo e della nostra gente; inserirlo in questo itinerario nazionale significa dare il giusto rilievo a un patrimonio letterario che merita di essere conosciuto e studiato ben oltre i confini locali».

L’accordo prevede l’inserimento di Siculiana tra le “Città della Strada degli Scrittori” e l’impegno reciproco all’organizzazione di eventi annuali, attività di comunicazione web e social, e percorsi didattici volti a valorizzare l’opera di Bissi e il paesaggio culturale siculianese. Grazie a questa sinergia, Siculiana potenzia la sua offerta di turismo relazionale e letterario, integrando la figura di Stefano Bissi nel più ampio progetto di rigenerazione culturale in corso.

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