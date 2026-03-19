I carabinieri della Tenenza di Favara e del Comando provinciale di Agrigento hanno arrestato Giuseppe Barba, il 69enne condannato definitivamente a 16 anni dui reclusione perché riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’ex genero, l’imprenditore ed ex presidente del Consiglio comunale di Favara, Salvatore Lupo, freddato a 45 anni a colpi di pistola all’interno di un bar, nel pomeriggio di Ferragosto del 2021.

Barba è stato prelevato questa mattina dalla sua abitazione di Favara, dove si trovava ai domiciliari dal giugno del 2022, e dopo le formalità di rito condotto in carcere per espiare la pena residua. Data esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Palermo. Il suo difensore, presenterà nelle prossime ore un’istanza al tribunale di Sorveglianza per chiedere il differimento della pena per ragioni di salute.

Giuseppe Barba ha ucciso il genero al culmine di una battaglia familiare e giudiziaria per motivi economici e continui contrasti dopo la separazione dalla figlia. Il movente dell’omicidio dell’imprenditore favarese, quindi, risiederebbe nella separazione con la moglie. Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce su quel pomeriggio di sangue. Salvatore Lupo è stato ucciso con tre colpi di pistola calibro 38.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura, ha permesso di accertare che il 69enne si trovava a bordo della sua autovettura, Fiat Panda, sul luogo e nelle ore del delitto, le successive indagini tecniche hanno evidenziato cospicue tracce di polvere da sparo sulla stessa autovettura.

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